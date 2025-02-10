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В Уфе опубликовали фото с места пожара, из которого спасли четверых детей

Причиной пожара в уфимской 12-этажке стал загоревшийся удлинитель.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности пожара в жилом доме на Менделеева. Напомним, в 12-этажном здании загорелась квартира на втором этаже. Из огня спасли 12 человек, среди которых четверо детей. Ещё 23 человека эвакуировались самостоятельно.

Как рассказали в МЧС пр Башкирии, в квартире загорелся удлинитель, в который было подключено различное компьютерное оборудование и и бытовые электроприборы. Точную причину возгорания предстоит установить дознавателю ведомства.

Уточняется, что пострадавших в огне нет.

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