В Уфе опубликовали фото с места пожара, из которого спасли четверых детей

Стали известны подробности пожара в жилом доме на Менделеева. Напомним, в 12-этажном здании загорелась квартира на втором этаже. Из огня спасли 12 человек, среди которых четверо детей. Ещё 23 человека эвакуировались самостоятельно.
Как рассказали в МЧС пр Башкирии, в квартире загорелся удлинитель, в который было подключено различное компьютерное оборудование и и бытовые электроприборы. Точную причину возгорания предстоит установить дознавателю ведомства.
Уточняется, что пострадавших в огне нет.
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