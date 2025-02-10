В Башкирии хоккейные ворота упали на школьника

В Нефтекамске школьник, на которого упали хоккейные ворота, получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненный вред. Такое решение принял Верховный суд. Отец пострадавшего мальчика настаивал на том, что компенсация должна быть в шесть раз выше.
Напомним, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Мальчик со сверстниками играл в футбол. В какой-то момент он решил подтянуться и взялся за ворота, но они рухнули на землю, придавив ребенка. Травмы, полученные школьником оценены как легкие.
Суд пришел к выводу, что причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация школой мероприятий по безопасности окружающих, однако судебная коллегия ВС РБ не нашла оснований для увеличения размера компенсации морального вреда.
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