В Башкирии хоккейные ворота упали на школьника

В Нефтекамске школьник, на которого упали хоккейные ворота, получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненный вред. Такое решение принял Верховный суд. Отец пострадавшего мальчика настаивал на том, что компенсация должна быть в шесть раз выше.