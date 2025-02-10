ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи из Ингушетии

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Назрановского районного суда Республики Ингушетия Ярыжева Алика Багаудиновича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 305 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте коллегии о предварительной повестке очередного заседания ВККС.