Свидетелем убийства 23-летней пермячки стала её соседка

В какой-то момент, как рассказывает Мария, Илья вышел покурить, а пьяный Алексей неожиданно сел на пол и расплакался. Дарья что-то сказала ему (свидетельница не помнит, что именно), и тогда парень бросился к ней и замахнулся. Мария не сразу поняла, что он ударил не кулаком — она заметила нож в его руках лишь когда подскочила к соседке. Она оттолкнула Алексея — и он вонзил нож ей в плечо.