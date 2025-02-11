Свидетелем убийства 23-летней пермячки стала её соседка

У убийства 23-летней жительницы Перми Дарьи, произошедшего рано утром 9 февраля в общежитии на улице Декабристов, была свидетельница — соседка девушки, сообщил портал 59.RU.
Ранее жители дома уже рассказывали perm.aif.ru, что в ночь на 9 февраля в комнате кроме её 23-летней хозяйки Дарьи и её бывшего молодого человека Алексея были и другие люди — соседи. Как рассказала 59.RU одна из них (издание называет её Марией), она стала непосредственным свидетелем убийства и сама пострадала от рук преступника.
Мария сообщила журналистам, что около пяти утра Дарья дважды стучалась к ней в комнату и настойчиво звала зайти к ней в гости. Когда соседка наконец пришла, то увидела, что Дарья в комнате не одна: там был Алексей (с ним Мария знакома: когда они ещё жили вместе с Дашей, парень нередко буянил и конфликтовал с соседями) и его друг Илья.
В какой-то момент, как рассказывает Мария, Илья вышел покурить, а пьяный Алексей неожиданно сел на пол и расплакался. Дарья что-то сказала ему (свидетельница не помнит, что именно), и тогда парень бросился к ней и замахнулся. Мария не сразу поняла, что он ударил не кулаком — она заметила нож в его руках лишь когда подскочила к соседке. Она оттолкнула Алексея — и он вонзил нож ей в плечо.
После этого, по словам Марии, нападавший достал нож и как будто впал в ступор: стоял и смотрел в пустоту. Девушек он больше не трогал.
Мария попыталась остановить у подруги кровь, поддерживать её в сознании, но Дарья едва реагировала на её усилия. Тогда Мария побежала вызывать скорую и ждать врачей. Девушка рассказала журналистам, что к тому моменту, как встретила медиков у подъезда, её соседка уже скончалась.
Та же бригада, которая зафиксировала смерть Дарьи, отвезла Марию в больницу, где ей зашили ножевое ранение, а затем отпустили домой.
Подробностей о задержании Алексея, а также поведении в этой ситуации его друга Ильи Мария не сообщила.