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Разлив мазута в Черном море: последние новости на 10 февраля 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

К началу курортного сезона пляжи Анапы приведут в нормативное состояние

Власти обещают привести в нормативное состояние 43 км пляжей к курортному сезону. Загрязненный песок утилизируют до марта, а в 2026 году улучшат инфраструктуру.

Защитные сети впитали все выбросы мазута на пляжах Анапы при шторме

Защитные сооружения предотвратили загрязнение при 4-балльном шторме в феврале. Оперативный штаб сообщил, что валы, рвы и полипропиленовые сети защитили 32 км побережья.

В Анапе сделали специальные противомазутные валы для защиты 32 км берега

Защитные сооружения вдоль 32 км берега доработали для повышения эффективности. Сети теперь скручивают в жгуты и закрепляют, что улучшает сбор мазута. Старые сети заменяют новыми, власти контролируют их состояние.

Содержание опасных веществ в воде и воздухе Крыма и Кубани оценили

Роспотребнадзор провел исследования в Крыму и Краснодарском крае, не выявив превышения допустимых норм. Проверены воздух, питьевая и морская вода, почва, рыба и готовые блюда.