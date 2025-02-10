Разлив мазута в Черном море: последние новости на 10 февраля 2025 года

К началу курортного сезона пляжи Анапы приведут в нормативное состояние
Власти обещают привести в нормативное состояние 43 км пляжей к курортному сезону. Загрязненный песок утилизируют до марта, а в 2026 году улучшат инфраструктуру.
Защитные сети впитали все выбросы мазута на пляжах Анапы при шторме
Защитные сооружения предотвратили загрязнение при 4-балльном шторме в феврале. Оперативный штаб сообщил, что валы, рвы и полипропиленовые сети защитили 32 км побережья.
В Анапе сделали специальные противомазутные валы для защиты 32 км берега
Защитные сооружения вдоль 32 км берега доработали для повышения эффективности. Сети теперь скручивают в жгуты и закрепляют, что улучшает сбор мазута. Старые сети заменяют новыми, власти контролируют их состояние.
Содержание опасных веществ в воде и воздухе Крыма и Кубани оценили
Роспотребнадзор провел исследования в Крыму и Краснодарском крае, не выявив превышения допустимых норм. Проверены воздух, питьевая и морская вода, почва, рыба и готовые блюда.