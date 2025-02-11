В Краснодарском крае ввели пожароопасный сезон

На территории лесного фонда предприняты дополнительные меры, направленные на предотвращение, своевременное обнаружение и эффективную борьбу с лесными пожарами. Специалисты ведомства и подведомственных ему учреждений будут следить за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Кроме того, оперативные группы будут осуществлять наземное патрулирование по заранее утвержденным маршрутам.