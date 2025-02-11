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В Краснодарском крае ввели пожароопасный сезон

С 10 февраля на Кубани ввели пожароопасный сезон. Об этом сообщает минприроды региона.

Источник: Коммерсантъ

На территории лесного фонда предприняты дополнительные меры, направленные на предотвращение, своевременное обнаружение и эффективную борьбу с лесными пожарами. Специалисты ведомства и подведомственных ему учреждений будут следить за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Кроме того, оперативные группы будут осуществлять наземное патрулирование по заранее утвержденным маршрутам.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края также напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ.

пожары