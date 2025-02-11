В Анапе сконструировали плот для транспортировки мешков с мазутом на берег

В Анапе сконструировали плот для подъема и транспортировки мешков с мазутом на берег. На новом плоту будут работать водолазы МЧС, занимающиеся очисткой морского дна от мазута у пирса в селе Витязево. Эта конструкция постоянно развивается и является уже третьей по счету. Плот стал более устойчивым на воде и теперь сможет перевозить до 40 мешков с нефтепродуктами за один раз, сообщили 10 февраля в Оперштабе Краснодарского края.
«На плот будет установлена электрическая лебедка, так будет проще поднимать мешки с мазутом со дна и транспортировать на берег для утилизации. Этот плот будет полностью металлический, он будет защищен от каких-либо повреждений. Грузоподъемностью до 40 мешков», — начальник водолазной службы специального отряда ГУ МЧС России по Крыму Андрей Лязин.
Плот будет готов в течение двух дней, что позволит начать работу по подъему и транспортировке мешков. Напомним, водолазы МЧС уже собрали более 380 мешков с мазутом при погружениях у пирса в селе под Анапой, при этом работает 12 специалистов в парном режиме.