В Анапе сконструировали плот для транспортировки мешков с мазутом на берег

В Анапе сконструировали плот для подъема и транспортировки мешков с мазутом на берег. На новом плоту будут работать водолазы МЧС, занимающиеся очисткой морского дна от мазута у пирса в селе Витязево. Эта конструкция постоянно развивается и является уже третьей по счету. Плот стал более устойчивым на воде и теперь сможет перевозить до 40 мешков с нефтепродуктами за один раз, сообщили 10 февраля в Оперштабе Краснодарского края.