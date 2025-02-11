На Урале виновнику смертельной аварии отказали в УДО

Верхотурский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении виновному смертельной аварии Павлу Горнушкину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в июне 2020 года мужчина, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения. Он потерял контроль над машиной, съехал с дороги, врезался в пень, а затем в столб электропередач. В результате аварии погиб пассажир, а Павел Горнушкин скрылся с места происшествия.
В октябре 2020 года Сысертский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему назначили наказание в виде пяти лет и 11 месяцев лишения свободы.
— По состоянию на день рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении неотбытая часть назначенного судом наказания составила 1 год 4 месяца 23 дня, — уточняет надзорное ведомство.
Прокурор возразил против освобождения, указав на нестабильное поведение осужденного. Верхотурский районный суд поддержал позицию прокуратуры и отказал в ходатайстве. Свердловчанин продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждении.