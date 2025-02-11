На Урале виновнику смертельной аварии отказали в УДО

Установлено, что в июне 2020 года мужчина, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения. Он потерял контроль над машиной, съехал с дороги, врезался в пень, а затем в столб электропередач. В результате аварии погиб пассажир, а Павел Горнушкин скрылся с места происшествия.