В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии

Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что мужчина демонстративно воткнул в капот служебного автомобиля, стоявшего на парковке у здания местного отдела вневедомственной охраны. На видео, размещенном на странице «ВКонтакте» «Подслушано в Северодвинске», мужчина пояснил, что совершил «маленькое преступление», чтобы его забрали и отправили «туда».