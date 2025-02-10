В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии

«Находясь на маршруте патрулирования, наряд Росгвардии заметил мужчину, схожего с приметами ранее объявленного в розыск. При задержании он достал нож, угрожал росгвардейцам и воткнул его в капот служебного автомобиля», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Архангельской области.
Отмечается, что росгвардейцы задержали 44-летнего злоумышленника и передали органам внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
В ведомстве не раскрыли деталей произошедшего и причин поступка мужчины.
Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что мужчина демонстративно воткнул в капот служебного автомобиля, стоявшего на парковке у здания местного отдела вневедомственной охраны. На видео, размещенном на странице «ВКонтакте» «Подслушано в Северодвинске», мужчина пояснил, что совершил «маленькое преступление», чтобы его забрали и отправили «туда».