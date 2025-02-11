Стали известны подробности смертельного ДТП вблизи Североуральска

На 118-м километре трассы Серов-Североуральск- Ивдель днем 10 февраля произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF 95XF, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
— В результате аварии водитель грузовика DAF 95XF получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, — сообщили региональной ГИБДД.
Установлено, что водитель Mercedes-Benz — местный житель с 16-летним стажем вождения был трезв и не перевозил груз. За рулем второго грузовика находился мужчина с 25-летним стажем вождения. Его состояние на момент аварии будет установлено по результатам экспертизы.
По факту ДТП внутренние органы проводят расследование.