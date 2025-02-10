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Сотрудник ДПС погиб в результате ДТП в Ростовской области

В результате столкновения трех автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области погиб сотрудник ДПС. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что ДТП произошло на 993-м км автодороги, автомобиль «ГАЗ» не уступил дорогу машине марки Foton и столкнулся с ним, после чего, врезался в грузовик, стоявший на обочине. Погибший сотрудник на момент столкновения проверял документы в водителя.

«В результате ДТП под колеса попал сотрудник ДПС 1991 года рождения, осуществляющий проверку документов. Полицейский получил тяжелые травмы, впоследствии скончался», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее в тот же день сообщалось о том, что трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Красноярского края. На 612-м км автодороги Р-257 «Енисей» 40-летний водитель автомобиля Toyota Platz, двигаясь в сторону Кызыла, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.