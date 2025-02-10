Сотрудник ДПС погиб в результате ДТП в Ростовской области

Ранее в тот же день сообщалось о том, что трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Красноярского края. На 612-м км автодороги Р-257 «Енисей» 40-летний водитель автомобиля Toyota Platz, двигаясь в сторону Кызыла, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.