Сотрудник ДПС погиб в результате ДТП в Ростовской области

Уточняется, что ДТП произошло на 993-м км автодороги, автомобиль «ГАЗ» не уступил дорогу машине марки Foton и столкнулся с ним, после чего, врезался в грузовик, стоявший на обочине. Погибший сотрудник на момент столкновения проверял документы в водителя.
«В результате ДТП под колеса попал сотрудник ДПС 1991 года рождения, осуществляющий проверку документов. Полицейский получил тяжелые травмы, впоследствии скончался», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Ранее в тот же день сообщалось о том, что трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Красноярского края. На 612-м км автодороги Р-257 «Енисей» 40-летний водитель автомобиля Toyota Platz, двигаясь в сторону Кызыла, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.