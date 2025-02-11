Ректора вуза в Воронеже будут судить за распространение порно и взятку

Кроме того, под суд пойдёт заведующий кафедрой экономики и управления организациями этого же учреждения Юрий Трещевский, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве.
По версии следствия, в феврале 2022 года ректор ВГУ Ендовицкий передал своему подчинённому Трещевскому взятку в 600 тысяч рублей. Позднее эти деньги использовали в качестве взятки в интересах жены Ендовицкого, чтобы та защитила диссертацию на степень доктора наук.
«Ректор также обвиняется в распространении свыше 300 порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», — сообщает следствие.
В процессе расследования ректор находился под стражей, его имущество было арестовано на сумму 14,6 миллиона рублей.
Ранее в Калининграде задержали главу администрации Балтийска за получение взятки в размере полумиллиона рублей. Согласно версии следствия, он получил деньги от подчиненного в обмен на покровительство и лояльность в служебных делах.