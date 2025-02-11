Ректора вуза в Воронеже будут судить за распространение порно и взятку

По версии следствия, в феврале 2022 года ректор ВГУ Ендовицкий передал своему подчинённому Трещевскому взятку в 600 тысяч рублей. Позднее эти деньги использовали в качестве взятки в интересах жены Ендовицкого, чтобы та защитила диссертацию на степень доктора наук.