Генерал-майор Филиппов: гипноз по телефону невозможен

«Преступники пользуются возросшим уровнем доверия населения к правоохранительным органам, поэтому и звонят от имени их представителей. Необходимо четко знать, что МВД и ФСБ никогда по телефону не предлагают принять участие в операциях по задержанию преступников, банки никогда не интересуются счетами клиентов и не предлагают переводить деньги на “безопасные” счета и тем более не выясняют коды и пароли для управления счетами», — напомнил генерал-майор.