Генерал-майор Филиппов: гипноз по телефону невозможен

С недавних пор кибермошенники, работающие из соседнего государства, стали не только обирать своих жертв, но и подводить их под террористические статьи, заставляя совершать поджоги. Некоторые жертвы рассказывают, что совершили эти преступления под гипнозом, но замначальника Следственного департамента МВД РФ генерал-майор юстиции Данил Филиппов в эксклюзивном интервью рассказал aif.ru, что дело не в гипнозе.
«На самом деле, их методы с гипнозом не связаны, по телефону он невозможен. Злоумышленники заставляют жертву испытывать страх, панику. Давят на чувство вины или долга, жадности. Добавляем к этому отсутствие знаний о работе силовых структур и получаем возможность заставить выполнить всё, чего хотят “сотрудники колл-центра”», — объяснил Филиппов.
«Преступники пользуются возросшим уровнем доверия населения к правоохранительным органам, поэтому и звонят от имени их представителей. Необходимо четко знать, что МВД и ФСБ никогда по телефону не предлагают принять участие в операциях по задержанию преступников, банки никогда не интересуются счетами клиентов и не предлагают переводить деньги на “безопасные” счета и тем более не выясняют коды и пароли для управления счетами», — напомнил генерал-майор.