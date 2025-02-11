Генерал Филиппов объяснил, почему украинские жулики воруют в России

Почему взаимодействие между странами в этом вопросе очень важно показывает простой пример. В прошлом году мы создали совместную с Белоруссией следственно-оперативную группу. Они у себя выявили колл-центр, «сотрудники» которого обманывали россиян. Мы здесь допрашиваем потерпевших, наши белорусские коллеги у себя привлекают преступников к ответственности", — рассказал Филиппов.