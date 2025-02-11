Генерал Филиппов объяснил, почему украинские жулики воруют в России

Основная часть кибермошенников, действующих в России, граждане Украины. Замначальника Следственного департамента МВД РФ генерал-майор юстиции Данил Филиппов объяснил aif.ru, что это связано с вопросами безопасности.
"Чтобы уйти от ответственности, преступники не воруют там, где живут: колл-центр расположен в одной стране, жертвы обитают в другой. Это — общемировая тенденция.
В условиях СВО поймать зарубежных жуликов нам затруднительно, так как большинство западных стран не общается с нами по правоохранительной теме. Где воруют российские мошенниками за пределами России не могу ответить по тем же причинам.
Почему взаимодействие между странами в этом вопросе очень важно показывает простой пример. В прошлом году мы создали совместную с Белоруссией следственно-оперативную группу. Они у себя выявили колл-центр, «сотрудники» которого обманывали россиян. Мы здесь допрашиваем потерпевших, наши белорусские коллеги у себя привлекают преступников к ответственности", — рассказал Филиппов.