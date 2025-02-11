Генерал Филиппов: в арсенале у мошенников 150 разных сценариев

Сценарии — так в МВД называют методы кибержульничества, рассказал aif.ru замначальника Следственного департамента МВД РФ генерал-майор юстиции Данил Филиппов.
«Самый популярный — звонки от имени правоохранителей или представителей ЦБ РФ, предлагающих перевести деньги на “безопасный счёт”. Широко распространены звонки от представителей малых групп — Fake Boss. Жулики звонят от имени сотрудников вузов или каких-то организаций, вводят в заблуждение и собирают денежные средства предлагая, например, скинуться на подарок на день рождения начальника», — объяснил Филиппов.
«Не теряет актуальности фишинг, когда пользователи идут по поддельным ссылкам на зеркальные сайты организаций и оставляют там данные своих банковских карт. Очень серьёзное направление — псевдоинвестиции. Потерпевшим предлагают заняться криптотрейдингом, они вкладывают средства, а по итогу там кроме сайта с оболочкой “биржи” ничего нет», — добавил он.
«Давлению подвергаются Госуслуги. Преступники связываются с жертвой, выманивают у неё смс-код от портала, меняют права доступа к аккаунту и оформляют кредиты. Наконец, рассылка вредоносных программ, позволяющих злоумышленникам получить полный доступ к мобильному устройству. Это — только основные сценарии, всего их около полутора сотен», — резюмировал генерал-майор.