Генерал Филиппов: в арсенале у мошенников 150 разных сценариев

«Не теряет актуальности фишинг, когда пользователи идут по поддельным ссылкам на зеркальные сайты организаций и оставляют там данные своих банковских карт. Очень серьёзное направление — псевдоинвестиции. Потерпевшим предлагают заняться криптотрейдингом, они вкладывают средства, а по итогу там кроме сайта с оболочкой “биржи” ничего нет», — добавил он.