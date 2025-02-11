Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС

В ДТП пострадали три автомобиля.

Источник: Аргументы и факты

В Красносулинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб сотрудник ДПС, проверявший документы у водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, инцидент случился в 16:24 по московскому времени на 993-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Газ Некст» не уступил дорогу машине «Фотон», что привело к столкновению. После этого «Газ Некст» врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии сотрудник ДПС 1991 года рождения оказался под колесами одного из автомобилей, получив серьезные травмы.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, полицейский скончался в больнице.

Ранее автомобиль Porsche Оксаны Рудич-Каструбиной врезался на Череповецкой улице в районе Лианозово в машину ДПС, за рулем оказался ее известный супруг — актер Денис Матросов. Правоохранители 29 и 39 лет пострадали.