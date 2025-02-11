В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС

В Красносулинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб сотрудник ДПС, проверявший документы у водителя.
Как сообщает Госавтоинспекция региона, инцидент случился в 16:24 по московскому времени на 993-м километре автодороги М-4 «Дон».
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Газ Некст» не уступил дорогу машине «Фотон», что привело к столкновению. После этого «Газ Некст» врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии сотрудник ДПС 1991 года рождения оказался под колесами одного из автомобилей, получив серьезные травмы.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, полицейский скончался в больнице.
Ранее автомобиль Porsche Оксаны Рудич-Каструбиной врезался на Череповецкой улице в районе Лианозово в машину ДПС, за рулем оказался ее известный супруг — актер Денис Матросов. Правоохранители 29 и 39 лет пострадали.