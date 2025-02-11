В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Газ Некст» не уступил дорогу машине «Фотон», что привело к столкновению. После этого «Газ Некст» врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии сотрудник ДПС 1991 года рождения оказался под колесами одного из автомобилей, получив серьезные травмы.