Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга

Напомним, взрыв в машинном отделении на танкере Koala произошёл в ночь на 9 февраля, когда судно находилось в порту Усть-Луга. На его борту находится 130 000 тонн мазута, но разлива не произошло. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Финляндия начала собственное расследование и даже подняла разведывательную авиацию для сбора информации о происшествии.