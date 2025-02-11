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Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга

Собственник танкера Koala должен убрать судно из акватории порта Усть-Луга в Ленобласти в течение трёх месяцев. Такое распоряжение дал капитан морского порта Игорь Золотых.

Источник: Life.ru

«Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трёх месяцев со дня издания настоящего распоряжения», — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

Напомним, взрыв в машинном отделении на танкере Koala произошёл в ночь на 9 февраля, когда судно находилось в порту Усть-Луга. На его борту находится 130 000 тонн мазута, но разлива не произошло. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Финляндия начала собственное расследование и даже подняла разведывательную авиацию для сбора информации о происшествии.