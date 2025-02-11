Автобус сорвался с моста в ущелье в Гватемале, погибли более 50 человек

Транспортное средство направлялось в столицу из Сан-Агустин-Акасагуастлан. Автобус упал с высоты около 20 метров с моста Пуэнт-Белисе, который пересекает дорогу и ручей, говорится в сообщении.
Согласно уточнённым данным, жертвами стали 36 мужчин и 15 женщин. Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о трёхдневном трауре по всей стране.
Журналисты, находящиеся на месте происшествия, сообщили, что автобус частично затоплен сточными водами, а вокруг лежат тела погибших.
Ранее стало известно о жутком ДТП на юге Мексики, где в результате столкновения полуприцепа с туристическим автобусом погибли по меньшей мере 30 человек. После аварии оба транспортных средства загорелись.