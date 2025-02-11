МВД: в 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек

В 2022 году мошеннические колл-центры обманули 344 тысяч россиян, среди которых 23,9% составили пенсионеры. Как сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в интервью aif.ru.
По данным ведомства, наиболее уязвимой группой оказались люди в возрасте от 25 до 44 лет. Молодые люди активно используют мессенджеры, маркетплейсы и социальные сети, оставляя в них множество личных данных, что делает их легкой мишенью для злоумышленников.
Правоохранительные органы продолжают работать над тем, чтобы защитить население от подобных угроз и минимизировать последствия таких преступлений.
Ранее управление по борьбе с киберпреступностью МВД РФ предупредило о том, что мошенники используют ложные предлоги для обновления аккаунтов на портале «Госуслуги». В большинстве случаев их цель — получить СМС-код, который необходим для восстановления доступа к учётной записи.