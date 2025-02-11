Автомойка загорелась в Хабаровске

Благодаря профессионализму пожарных МЧС России возгорание в здании автомойки на переулке Волочаевском за полчаса было локализовано и в 09:46 ликвидировано открытое горение. От пламени пострадали бытовое помещение, кровля и фасад здания, обшитого сэндвич-панелями, на общей площади 100 квадратов.