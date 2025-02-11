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Автомойка загорелась в Хабаровске

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в здании автомойки в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: МЧС РФ

Благодаря профессионализму пожарных МЧС России возгорание в здании автомойки на переулке Волочаевском за полчаса было локализовано и в 09:46 ликвидировано открытое горение. От пламени пострадали бытовое помещение, кровля и фасад здания, обшитого сэндвич-панелями, на общей площади 100 квадратов.

Бойцы МЧС России продолжают разбор конструкций и проливку возможных скрытых очагов тления. Пострадавших нет.

Всего к реагированию привлекались 8 единиц техники и 34 человека.

В причинах случившегося разбираются дознаватели МЧС России.

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