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ABC: Один человек погиб при столкновении двух бизнес-джетов в Аризоне

В аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) произошло столкновение двух бизнес-джетов, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.

Источник: Life.ru

В аэропорту Скоттсдейла столкнулись два самолёта. Видео © Х / Todd Paron.

По данным СМИ, частный самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно. Несколько человек пострадали, а один получил несовместимые с жизнью травмы.

Федеральное управление гражданской авиации США уже приостановило полёты в аэропорту и начало расследование.

Ранее в Сан-Паулу самолёт потерпел крушение в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. При падении лайнер врезался в пассажирский автобус. СМИ сообщали о двух погибших.