ABC: Один человек погиб при столкновении двух бизнес-джетов в Аризоне

В аэропорту Скоттсдейла столкнулись два самолёта. Видео © Х / Todd Paron.
По данным СМИ, частный самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно. Несколько человек пострадали, а один получил несовместимые с жизнью травмы.
Федеральное управление гражданской авиации США уже приостановило полёты в аэропорту и начало расследование.
Ранее в Сан-Паулу самолёт потерпел крушение в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. При падении лайнер врезался в пассажирский автобус. СМИ сообщали о двух погибших.