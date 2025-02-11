Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецидивисты в Хабаровском крае задержаны за попытку «вырыть яму» недругу

Ранее судимые граждане подкинули соседу патроны и написали анонимку в УВД.

Источник: ГУ МВД

Жители Бикина подкинули недругу боеприпасы и анонимно сообщили в полицию о факте незаконного хранения, чтобы отомстить, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В информации утверждалось, что в бане на территории частного подворья незаконно хранятся патроны. Полицейские приехали туда и обнаружили пакет с 55 патронами и учебной гранатой.

Экспертиза показала, что часть боеприпасов изготовлена в 1908 и 1943 годах, но к стрельбе они оказались пригодны. Только принадлежали они не хозяину дома, а тем, кто сообщил в полицию — судимым 37-летней женщине и 46-летнему мужчине. Они были задержаны и признались, что хотели отомстить мужчине: по их мнению, именно из-за него их общий знакомый был осуждён и отправился в колонию. Пакет с патронами и гранатой соседу подбросила женщина, она же обратилась в полицию.

Сотрудники УМВД у ее сообщника нашли и изъяли еще 54 патрона и наркотики.

— В отношении подельников, подозреваемых в незаконном хранении боеприпасов и наркотического средства, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.