Рецидивисты в Хабаровском крае задержаны за попытку «вырыть яму» недругу

Жители Бикина подкинули недругу боеприпасы и анонимно сообщили в полицию о факте незаконного хранения, чтобы отомстить, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В информации утверждалось, что в бане на территории частного подворья незаконно хранятся патроны. Полицейские приехали туда и обнаружили пакет с 55 патронами и учебной гранатой.
Экспертиза показала, что часть боеприпасов изготовлена в 1908 и 1943 годах, но к стрельбе они оказались пригодны. Только принадлежали они не хозяину дома, а тем, кто сообщил в полицию — судимым 37-летней женщине и 46-летнему мужчине. Они были задержаны и признались, что хотели отомстить мужчине: по их мнению, именно из-за него их общий знакомый был осуждён и отправился в колонию. Пакет с патронами и гранатой соседу подбросила женщина, она же обратилась в полицию.
Сотрудники УМВД у ее сообщника нашли и изъяли еще 54 патрона и наркотики.
— В отношении подельников, подозреваемых в незаконном хранении боеприпасов и наркотического средства, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.