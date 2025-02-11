Рецидивисты в Хабаровском крае задержаны за попытку «вырыть яму» недругу

Экспертиза показала, что часть боеприпасов изготовлена в 1908 и 1943 годах, но к стрельбе они оказались пригодны. Только принадлежали они не хозяину дома, а тем, кто сообщил в полицию — судимым 37-летней женщине и 46-летнему мужчине. Они были задержаны и признались, что хотели отомстить мужчине: по их мнению, именно из-за него их общий знакомый был осуждён и отправился в колонию. Пакет с патронами и гранатой соседу подбросила женщина, она же обратилась в полицию.