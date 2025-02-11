В Хабаровске девушка доверяла подруге, а та её обокрала

Вскоре оперативники отдела полиции № 2 задержали 16-летнюю хабаровчанку. На допросе девушка призналась, что спрятала украшения и деньги в карманы прямо во время визита. Ее план был прост — продать ценности позже. Однако увести далеко награбленное не удалось: во время обыска имущество и деньги нашли и изъяли.