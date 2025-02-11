В Хабаровске девушка доверяла подруге, а та её обокрала

В Хабаровске жительница Индустриального района обратилась в полицию с заявлением о краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Когда женщина вернулась вечером домой после работы, она обнаружила, что из квартиры пропали ювелирные украшения и наличные деньги. Ущерб составил 196 тысяч рублей.
Полицейские быстро восстановили события дня. Оказалось, что незадолго до кражи к дочери потерпевшей в гости приходили подруги. Больше в квартире никого не было.
Вскоре оперативники отдела полиции № 2 задержали 16-летнюю хабаровчанку. На допросе девушка призналась, что спрятала украшения и деньги в карманы прямо во время визита. Ее план был прост — продать ценности позже. Однако увести далеко награбленное не удалось: во время обыска имущество и деньги нашли и изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ), по которой девушке может грозить до пяти лет лишения свободы. Пока ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.