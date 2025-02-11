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Мужчина крал драгметаллы на предприятии в Хабаровском крае

Он присвоил золота и серебра на два миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по делу о краже драгоценных металлов. По нему проходит 60-летний житель Читы, на которого завели уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Следствие установило, что с мая по октябрь прошлого года сотрудник золотодобывающего предприятия в Ванинском районе во время работы собирал часть песка, содержащего драгоценные металлы, в заранее подготовленную емкость.

Чтобы скрыть свои действия, он прятал банку на дне бака с водой и затем относил ее в свое временное жилье. После этого он высушивал песок с помощью газовой плиты и пересыпал драгоценные металлы в банку, которую хранил под кроватью.

Таким образом, он похитил более 265 граммов золота и 72 грамма серебра на сумму 2,1 миллиона рублей.

Похищенные металлы он привез в Хабаровск, где был задержан правоохранительными органами. Золото и серебро были изъяты и возвращены организации.

Теперь уголовное дело будет направлено в Ванинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.