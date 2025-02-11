МВД: более 2 млн человек вовлечены в обналичивание похищенных средств

По словам Филиппова, значительную часть преступников составляют так называемые «дропы», которые предоставляют данные своих банковских карт третьим лицам. Организаторы схем, находящиеся за границей, управляют их действиями. Чтобы избежать ответственности, мошенники нацелены на жертв в других странах, а не в своем регионе проживания — это, как отметил представитель МВД, является общемировой тенденцией.