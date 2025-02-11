Mash: причиной закрытия «Светофора» стала продажа просроченного мяса

Основной причиной закрытия магазинов «Светофор» стало выявление фактов продажи просроченного мяса и продуктов, не имеющих необходимых документов. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.
В ходе проверки, проведенной Россельхознадзором, было изъято более тонны мяса, часть из которого продавалась без ветеринарных сертификатов, а другая — без указания маркировки производителя и сроков хранения.
Лабораторные исследования показали, что в пельменях и колбасе из этих магазинов была обнаружена ДНК птицы, которая не была указана на упаковке. Кроме того, в составе молочных продуктов нашли растительные масла, жиры, дрожжи и консерванты, что также вызывает серьезные опасения. Все просроченные товары были изъяты и уничтожены.
Помимо этого, в ходе проверки были выявлены зарегистрированные магазины, которые фактически не функционировали. В Иркутской области было обнаружено 20 таких точек, в Удмуртии — девять, а в Бурятии — семь.
Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Россельхознадзор провел проверки в магазинах сети «Светофор» в различных регионах страны, в ходе которых выявили серьезные нарушения требований технических регламентов ЕАЭС.