Mash: причиной закрытия «Светофора» стала продажа просроченного мяса

Лабораторные исследования показали, что в пельменях и колбасе из этих магазинов была обнаружена ДНК птицы, которая не была указана на упаковке. Кроме того, в составе молочных продуктов нашли растительные масла, жиры, дрожжи и консерванты, что также вызывает серьезные опасения. Все просроченные товары были изъяты и уничтожены.