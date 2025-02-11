AFAD: Турции угрожают цунами и землетрясения

Турция начала активные меры по подготовке к возможным землетрясениям и цунами в связи с увеличением сейсмической активности на острове Санторини в Эгейском море.
Как сообщает Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), с начала февраля 2025 года в регионе произошло 761 землетрясение магнитудой более 3. Эти подземные толчки усиливаются на расстоянии около 25 км к северо-востоку от Санторини, при этом их глубина варьируется от 5 до 25 км. Ближайшее землетрясение к турецким берегам зафиксировано на расстоянии 140 км.
Существует также вероятность, что продолжающаяся сейсмическая активность может спровоцировать вулканические явления. В связи с этим AFAD уже развернула мобильные системы сирен в таких провинциях, как Измир, Айдын и Мугла, чтобы оперативно информировать местное население о возможных угрозах.
Управление также усилило координацию между различными подразделениями экстренного реагирования, чтобы обеспечить быструю реакцию на потенциальные чрезвычайные ситуации.
Ранее в США на тихоокеанском побережье могут произойти землетрясение магнитудой более 9 баллов и последующее 30-метровое цунами. Существует риск, что стихия затронет американское побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.