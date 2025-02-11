AFAD: Турции угрожают цунами и землетрясения

Как сообщает Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), с начала февраля 2025 года в регионе произошло 761 землетрясение магнитудой более 3. Эти подземные толчки усиливаются на расстоянии около 25 км к северо-востоку от Санторини, при этом их глубина варьируется от 5 до 25 км. Ближайшее землетрясение к турецким берегам зафиксировано на расстоянии 140 км.