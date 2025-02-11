Росприроднадзор выявил сильное загрязнение стоков в реку Нейма в Ленобласти

В частности, концентрации взвешенных веществ оказались почти в 300 раз выше нормы, нефтепродуктов — более чем в 1000 раз, а аммоний-ионов — почти в 200 раз. Также зафиксированы высокие уровни фенолов, марганца и фосфат-ионов.