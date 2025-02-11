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Росприроднадзор выявил сильное загрязнение стоков в реку Нейма в Ленобласти

Концентрации загрязняющих веществ оказались почти в 300 раз выше нормы.

Источник: Freepik

В реке Нейма, находящейся в Ленинградской области, были выявлены опасные уровни загрязняющих веществ в стоках, превышающие допустимые нормы в сотни раз. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В частности, концентрации взвешенных веществ оказались почти в 300 раз выше нормы, нефтепродуктов — более чем в 1000 раз, а аммоний-ионов — почти в 200 раз. Также зафиксированы высокие уровни фенолов, марганца и фосфат-ионов.

Специалисты ведомства отметили, что ухудшение качества воды может быть связано с постоянным сбросом неочищенных сточных вод из очистительных сооружений. Эти сооружения принимают не только стоки от жилых домов, но и отходы от объектов социальной инфраструктуры и предприятий, расположенных в поселке Большая Пустомержа.

Ранее в Волжско-Камском управлении Росприроднадзора сообщили, что в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтесодержащей жидкости на почву, площадь загрязнения составила две тысячи квадратных метров.

экология