На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника

«У нас произошел инцидент на горе Морозная. Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели. Сейчас сотрудники вовлечены в работу по выяснению причины поломки кресельного подъемника», — говорится в сообщении.
Администрация горнолыжного комплекса предоставила эвакуированным теплое помещение и горячий чай. Операция по снятию людей с канатной дороги заняла около полутора часов. О сроках возобновления работы подъемника будет сообщено дополнительно.
Данная канатная дорога на горе Морозная является единственной кресельной канатной дорогой на Камчатке. Она была введена в строй в 2015 году.