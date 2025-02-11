Владельца «Крокус сити холла» признали потерпевшим по делу о теракте

«Настоящим постановлением признать акционерное общество “Крокус интернэшнл” потерпевшим по уголовному делу, возбужденном по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», — сказано в одном из документов дела. АО «Крокус интернэшнл» является собственником «Крокус сити холла», который сгорел в результате атаки террористов и в настоящий момент не эксплуатируется.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, потерпевший имеет право знакомится с материалами уголовного дела в полном объеме, участвовать в судебном разбирательстве, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и предъявлять гражданский иск с целью компенсации ущерба. В случае, если потерпевшим признано юридическое лицо, все эти права оно реализует через своего представителя.
Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, в настоящее время стороны начинают знакомиться с его материалами. Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Погибли 144 человека, пострадал 551. К утру следующего дня в Брянской области задержали направлявшихся к украинской границе четырех исполнителей теракта, позже были задержаны и отправлены под стражу их предполагаемые пособники. Всего по делу проходят примерно 20 человек. Из них четверо — непосредственные исполнители теракта Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода.