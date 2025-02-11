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Южноуральца осудили на 5,5 года за призывы к терроризму в интернете

Приговор вынес суд в Екатеринбурге.

Источник: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 36-летнему жителю Челябинской области, признав его виновным в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Установлено, что южноуралец, будучи сторонником радикальных взглядов, разместил в интернете материалы, которые содержали признаки оправдания терроризма. Следственным органом УФСБ в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 5,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. После в течение двух лет ему будет запрещено администрировать сайты.