Южноуральца осудили на 5,5 года за призывы к терроризму в интернете

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 36-летнему жителю Челябинской области, признав его виновным в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Установлено, что южноуралец, будучи сторонником радикальных взглядов, разместил в интернете материалы, которые содержали признаки оправдания терроризма. Следственным органом УФСБ в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Суд приговорил мужчину к 5,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. После в течение двух лет ему будет запрещено администрировать сайты.