Халява или страх. Почему омичи отдают свои деньги мошенникам?

Только за 2024 год на территории Омской области было зарегистрировано более 5,8 тыс. преступлений, связанных с использованием телекоммуникационных технологий.
И хотя это на 15% меньше, чем за 2023-й, ущерб от действий мошенников в прошлом году составил 1,6 млрд руб.
Подробности в материале корреспондента сайта «АиФ в Омске».
Взять кредит для «инвестиций».
Только за январь более 300 жителей региона стали жертвами мошенничества. Каждый день от 5 до 15 человек попадают в эту ловушку. В сумме за этот месяц на подозрительные счета омичи перевели 97 млн руб. Среди них есть как пожилые, так и молодые люди, они представители разных профессий и даже руководители. Хотя сумма и количество обманутых граждан кажутся значительными, по сравнению с прошлым годом таких случаев стало меньше. Причём большинство средств, которые люди отдают мошенникам, кредитные:
«Примерно 50 или даже 70% населения обращаются в банки за кредитами. И сейчас в банках постоянно интересуются, для чего люди хотят взять заём», — комментирует заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов.
Почти 10% преступлений были совершены под предлогом инвестирования. Схема уже классическая: увидел рекламу банка, перешел по ссылке, стал перечислять деньги. Когда неожиданно инвестиционный счет обнуляется, становится понятно — обманули. Полицейский приводит один из последних примеров: в течение полутора месяцев сотруднице администрации предлагали инвестировать средства в различные проекты. В результате с ее банковской карты были списаны внушительные 8,4 млн руб.
Суммы ущерба.
Мошенники — настоящие мастера манипуляции. Они умеют находить точки, через которые смогут воздействовать на сознание. Проще всего на манипуляции ведется старшее поколение. В течение двух месяцев пенсионерку «обрабатывал» мужчина, представившийся сотрудником полиции, и под предлогом перевода денег на безопасный счет обворовывал ее. Потерпевшая пользовалась не только банкоматом, но и отдавала деньги прямо на улице. Сумма ущерба составила 3,95 млн руб. Только вот безопасного счета в природе не существует.
«Важно помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не интересуются счетами и не требуют переводить деньги или выплачивать кредиты. Если вы получили звонок с таким предложением, не верьте ему. Лучше всего сразу заблокировать номер телефона и обратиться в банк», — советует Юрий Виноградов.
Спасти родных.
Еще одна точка для давления — страх за родных и близких. Звонят и сообщают, что родственник попал в ДТП, теперь ему грозит срок. Чтобы избежать наказания, надо срочно заплатить. Для достоверности просят еще подушку, одеяло и простыню, которые пригодятся в следственном изоляторе родственнику. Даже сами приезжают за всем этим. При этом пострадавшие, находящиеся в состоянии шока и испуга, не запоминают ни фамилию, ни лицо, ни какие-либо другие особые приметы злоумышленников.
«Это составляет примерно один процент от общего количества преступлений, но этот один процент стоит многих. Просят от 500 тыс. до 5−6 млн рублей», — пояснил эксперт.
Давай поиграем?
Сегодня дети с ранних лет умеют пользоваться гаджетами, иногда даже лучше, чем взрослые. Свободное время они часто проводят онлайн. Злоумышленники создают поддельные аккаунты в играх, завязывают общение с ребенком и втираются в доверие. В этом случае пользуются желанием детей обойти друзей: предлагают купить за настоящие деньги виртуальное снаряжение в игре, быстро прокачать навыки или повысить статус своего персонажа. Потом убеждают детей взять телефон родителей и продиктовать им код из сообщения, получают доступ к данным. Ребенок при этом не осознает, что делает.
«В школах наши сотрудники совместно с правительством и Центробанком проводят уроки по финансовой и цифровой грамотности. Также мероприятия проводим с родителями: им совет в первую очередь следить за тем, во что играют дети и за своими телефонами. Можно поставить дополнительную защиту в виде двухфакторной аутентификации», — советует врио начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Роман Алафьев.
Схватить преступника.
Поймать кибермошенников весьма сложно. Пишут они обычно в мессенджерах, принадлежащих зарубежным компаниям. Поэтому отследить, кто позвонил и куда ушли деньги, практически невозможно. Тем более что зачастую злоумышленниками оказываются иностранные граждане. Они дистанционно находят сообщников среди молодых людей, так называемых дропперов, на чьи карты уходят деньги, и привлекают их к участию в преступлении.
«Мы доходим до каждого из них и привлекаем к уголовной ответственности. Законодательство предусматривает, что потерпевшие могут подавать в суды иски о возмещении причинённого ущерба. Независимо от того, потратил ли человек полученные деньги на себя или отправил их злоумышленникам, с него будет взыскана вся сумма», — рассказал эксперт.