Халява или страх. Почему омичи отдают свои деньги мошенникам?

Только за январь более 300 жителей региона стали жертвами мошенничества. Каждый день от 5 до 15 человек попадают в эту ловушку. В сумме за этот месяц на подозрительные счета омичи перевели 97 млн руб. Среди них есть как пожилые, так и молодые люди, они представители разных профессий и даже руководители. Хотя сумма и количество обманутых граждан кажутся значительными, по сравнению с прошлым годом таких случаев стало меньше. Причём большинство средств, которые люди отдают мошенникам, кредитные: