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В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Источник: МЧС РФ

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове», — написал он.

Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.

В январе в в результате массированной атаки БПЛА были повреждены два промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.