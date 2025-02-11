В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове», — написал он.
Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.
В январе в в результате массированной атаки БПЛА были повреждены два промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.