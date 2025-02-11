Осуждённый за взятку в 160 млн экс-майор ФСБ Прикамья не обжаловал приговор

Осуждённый за взятку в 160 млн от хакеров экс-сотрудник пермского УФСБ не стал обжаловать приговор, сообщает Properm.ru.
Речь идёт о Григории Царегородцеве, который, по версии следствия, был покровителем хакеров. Когда банду задержали, он пообещал забрать дело в ФСБ за сумму в 100 миллионов рублей. В то время осуждённый занимал пост главы отдела контрразведки.
Приговор осуждённому бывшему сотруднику УФСБ, оглашённый в декабре, вступил в силу 10 февраля, сообщили в Пермском гарнизонном военном суде. Царегородцева приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Суд также постановил конфисковать имущество свидетеля и родственника Царегородцева Сергея Цитко.
В суде Царегородцев рассказывал, что подписал контракт с Минобороны РФ и намерен отправиться в зону СВО.
Напомним, в первый раз суд вынес решение по делу бывшего майора ФСБ в апреле 2024 года, но его юристы обжаловали первый приговор. Бывший сотрудник спецслужбы свою вину не признал.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в суд передали дело о получении взятки бывшим чиновником администрации Перми. Экс-директора Управления технического заказчика задержали по обвинению во взятке в сентябре 2024 года. Выявить преступление удалось благодаря взаимодействию следователей и краевого УФСБ. Мужчине вменяют получение взятки земельным участком за покровительство строительной компании «Трест № 6».