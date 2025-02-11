Осуждённый за взятку в 160 млн экс-майор ФСБ Прикамья не обжаловал приговор

Речь идёт о Григории Царегородцеве, который, по версии следствия, был покровителем хакеров. Когда банду задержали, он пообещал забрать дело в ФСБ за сумму в 100 миллионов рублей. В то время осуждённый занимал пост главы отдела контрразведки.