10 суток ареста за видео в Instagram: в Ташкенте наказали девушку, оскорбившую горожан

В ролике она неоднократно использовала нецензурные выражения и грубые слова, возмущаясь поведением некоторых граждан. В частности, она жаловалась, что мужчины проявляют к ней излишнее внимание, пристают, пытаются завести откровенные разговоры. Особенно её раздражало поведение таксистов.
После публикации видео правоохранители установили личность девушки. Нарушительнице 24 года, она студентка одного из столичных вузов и проживает в махалле «Богишамол» Юнусабадского района.
На суде она объяснила, что разместила видео в сторис всего на пять минут, а потом удалила его, потому что злилась не на всех ташкентцев, а только на таксиста, с которым у неё возник конфликт.
Что стало причиной конфликта?
По её словам, когда она вызвала такси на Юнусабаде, водитель поинтересовался её акцентом, который показался ему не ташкентским. Тогда девушка ответила: «Я родом из Сурхандарьи, но уже 20 лет живу в Ташкенте».
После этого таксист начал грубить, что и вызвало её эмоциональную реакцию. Именно поэтому она начала записывать сторис, где гневно высказывалась о ситуации и жителях столицы в целом.
На суде она публично извинилась. «Я действительно сожалею. Я прошу прощения у всех. Это стало для меня большим уроком. Я просто хотела показать, какая я смелая, но это оказалось большой ошибкой», — отметила она.
Суд признал девушку виновной по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и назначил ей 10 суток административного ареста. Отбывание наказания началось 10 февраля.