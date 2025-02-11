Два новосибирца предстанут перед судом за убийство лося

— Новосибирцы охотились в сентябре 2024 года в Болотнинском районе. Они поразили особь лося из огнестрельного ружья «ИЖ-18», отчего дикое животное погибло на месте. В результате их действий государственному охотничьему фонду РФ причинен вред в размере 240 тысяч рублей, — сообщает пресс-центр прокуратуры Новосибирской области.