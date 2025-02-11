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Два новосибирца предстанут перед судом за убийство лося

Они незаконно охотились в Болотнинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска 30 и 59 лет предстанут перед судом за незаконную охоту. Мужчины без разрешения застрелили лося.

— Новосибирцы охотились в сентябре 2024 года в Болотнинском районе. Они поразили особь лося из огнестрельного ружья «ИЖ-18», отчего дикое животное погибло на месте. В результате их действий государственному охотничьему фонду РФ причинен вред в размере 240 тысяч рублей, — сообщает пресс-центр прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор Болотнинского района утвердил обвинение по статье 258 части 2 УК РФ. Дело направлено в Болотнинский районный суд.