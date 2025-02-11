Мужчина погиб при взрыве боеприпаса в Волгограде

По предварительным данным, криминальной составляющей в случившемся нет. По данным источников информагентства, житель Волгограда мог погибнуть по собственной неосторожности при обращении с боеприпасом времен Великой Отечественной войны.
Известно также, что волгоградец являлся действующим сотрудником Госавтоинспекции. Его гибель прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области:
— По данному факту назначена служебная проверка по установлению всех обстоятельств, связанных со смертью сотрудника одного из подразделений волгоградской полиции. Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер.