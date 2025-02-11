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Мужчина погиб при взрыве боеприпаса в Волгограде

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства гибели мужчины в Волгограде в минувшие выходные при взрыве боеприпаса. Трагический случай, сообщает ИА «Высота 102», произошел на территории гаражного кооператива в Советском районе.

По предварительным данным, криминальной составляющей в случившемся нет. По данным источников информагентства, житель Волгограда мог погибнуть по собственной неосторожности при обращении с боеприпасом времен Великой Отечественной войны.

Известно также, что волгоградец являлся действующим сотрудником Госавтоинспекции. Его гибель прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области:

— По данному факту назначена служебная проверка по установлению всех обстоятельств, связанных со смертью сотрудника одного из подразделений волгоградской полиции. Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер.