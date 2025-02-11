Машины сталкивались, как бильярдные шары: в Магнитогорске случилось массовое ДТП

Как рассказали в городской ГАИ, 28-летний мужчина ехал на Volkswagen Polo по улице Притяжения. При перестроении он подрезал попутную LADA Granta.
27-летний водитель LADA резко вырулил на встречную полосу, чтобы не врезаться в иномарку. Но на встречке он столкнулся с другим Volkswagen Polo.
После этого второй Volkswagen отбросило на первый. Влекомые силой удара иномарки врезались в Daewoo Nexia. Вдобавок обломок одного из Volkswagen полетел в ехавший мимо ВАЗ-2107.
Травмы в ДТП получила 32-летняя пассажирка, ехавшая во втором Volkswagen.
— Ей назначено амбулаторное лечение, — уточнили в ГАИ.