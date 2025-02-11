Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машины сталкивались, как бильярдные шары: в Магнитогорске случилось массовое ДТП

В Магнитогорске в аварию попали сразу пять автомобилей. Неудачный маневр спровоцировал хаос на дороге и целую череду столкновений.

Источник: ГАИ Магнитогорска

Как рассказали в городской ГАИ, 28-летний мужчина ехал на Volkswagen Polo по улице Притяжения. При перестроении он подрезал попутную LADA Granta.

27-летний водитель LADA резко вырулил на встречную полосу, чтобы не врезаться в иномарку. Но на встречке он столкнулся с другим Volkswagen Polo.

После этого второй Volkswagen отбросило на первый. Влекомые силой удара иномарки врезались в Daewoo Nexia. Вдобавок обломок одного из Volkswagen полетел в ехавший мимо ВАЗ-2107.

Травмы в ДТП получила 32-летняя пассажирка, ехавшая во втором Volkswagen.

— Ей назначено амбулаторное лечение, — уточнили в ГАИ.