В Новосибирске возбудили дело по факту нападения на комментатора Скворцова

10 февраля следователи МВД возбудили уголовное дело по факту нападения на известного спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске.
В ночь на 9 февраля Роман Скворцов, который накануне работал на Матче звезд КХЛ, попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Предположительно, его избили около одного из увеселительных заведений на Красном проспекте. Скворцову была оказана квалифицированная медицинская помощь. У 49-летнего комментатора врачи диагностировали ушиб головного мозга.
— По факту получения травм гражданином дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводится дознание, — проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации федеральных СМИ, Роман Скворцов вышел из заведения на улицу, после чего на него напали двое других посетителей. Один из агрессоров нанес комментатору удар в голову, после чего тот упал.
Сейчас состояние Романа Скворцова стабилизировалось, и он находится в сознании.
Санкция статьи 112 УК (причинение вреда здоровью средней степени тяжести) по части 1 предусматривает наказание на три года лишения свободы.
Иван ЛУДНОВ.