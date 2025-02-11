В Уфе мальчик попал в реанимацию, скатившись в лесу на тюбинге

В лесном массиве на улице Зорге в Уфе серьезно пострадал 10-летний мальчик. Он катался на тюбинге со склона.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии, пострадавшего ребенка увезли в реанимацию. Во втором случае 15-летний подросток ударился головой о дерево в лесу на улице Блюхера.
«Обоим понадобилась помощь спасателей в транспортировке, так как получили серьезные травмы», — прокомментировали в УГЗ.
По словам главы Орджоникидзевского района Рустема Хамитова, после происшествия произвели подсыпку и установили запрещающий аншлаг.