На трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик лишился колеса и въехал в ограждение

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием грузовика. Из-за ДТП на 185-м километре тракта, в районе поселка городского типа Пышма, временно была заблокирована одна из полос движения по направлению к Тюмени. Об инциденте сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».