На трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик лишился колеса и въехал в ограждение

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием грузовика. Из-за ДТП на 185-м километре тракта, в районе поселка городского типа Пышма, временно была заблокирована одна из полос движения по направлению к Тюмени. Об инциденте сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
В отделе пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области подтвердили информацию о происшествии. Сообщается, что в ДТП попал 41-летний водитель за рулем грузовика марки Hyundai. Мужчина двигался в сторону Тюмени.
— В процессе движения произошло отсоединение правого переднего колеса. В результате автомобиль допустил наезд на дорожное ограждение с правой стороны, — рассказали «КП-Екатеринбург» в региональной Госавтоинспекции.
В аварии никто не пострадал. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель грузовика был трезв. Движение на момент публикации не ограничено.
— Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД, а также осуществлению контроля за техническим состоянием автомобиля, — добавили в отделе пропаганды.