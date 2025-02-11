Мошенники начали атаку на приморцев

Как рассказали в Дальневосточной энергосетевой компании Артема, злоумышленники звонят под видом сотрудников предприятия и убеждают абонентов в срочной необходимости замены электросчетчиков.
«Во время разговора аферисты запрашивают личные данные: паспортные сведения, СНИЛС, логины и пароли от “Госуслуг”, а также коды из SMS-сообщений», — рассказали в компании.
В связи с этим абонентов предупреждают, что настоящие сотрудники никогда не просят подобную информацию по телефону. В случае подозрительного звонка специалисты советуют немедленно прекратить разговор и проверить информацию через официальные каналы.
Узнать актуальные данные о приборах учета можно по телефону компании. А о случаях мошенничества следует сообщать в правоохранительные органы.
Напомним, что ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая гражданам оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чаще всего мошенники выходят на связь через мессенджеры и нацеливаются на пожилых людей. Преступники убеждают жертв, что для получения скидки необходимо передать им пароль от «Госуслуг». Этих данных хватает, чтобы получить доступ к личной информации.