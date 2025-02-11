Мошенники начали атаку на приморцев

Напомним, что ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая гражданам оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чаще всего мошенники выходят на связь через мессенджеры и нацеливаются на пожилых людей. Преступники убеждают жертв, что для получения скидки необходимо передать им пароль от «Госуслуг». Этих данных хватает, чтобы получить доступ к личной информации.