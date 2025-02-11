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В Самаре из дома на улице А. Матросова эвакуировались 20 человек из-за пожара

В Самаре пожар в квартире произошел из-за аварийной электропроводки 10 февраля.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В понедельник, 10 февраля, днем в Промышленном районе Самары произошел пожар. На улице А. Матросова горели домашние вещи в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Для безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 20 человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.

Пожар успешно ликвидировали. На месте происшествия работали девять единиц техники и 33 человека. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Уже названа предварительная причина возгорания. Огонь мог охватить комнату в многоквартирном жилом доме из-за аварийного режима работы электропроводки.

Напомним, 26 лет назад страшный пожар в здании самарского УВД унес жизни 57 человек. 10 февраля 1999 года в огненной ловушке оказались сотни сотрудников.

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