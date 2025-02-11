Суд взыскал 26 млн тенге с мошенницы, обманувшей 23 казахстанца

Совершенное преступление относится к категории тяжких, и за него законом предусмотрены альтернативные виды наказания. Более строгий вид наказания может быть назначен только в случае, если менее строгое наказание не позволит достичь исправления виновной и предупреждения новых правонарушений. С учетом того, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка и не имеет отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде четырех лет ограничения свободы. В пользу 23 потерпевших взыскано 26 млн тенге материального ущерба.