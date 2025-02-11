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В Самаре менеджер салона связи несколько месяцев выносил деньги из кассы

В Самаре осудят бывшего сотрудника салона связи за присвоение 370 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре бывшего менеджера салона сотовой связи на Московском шоссе обвиняют в краже денег из кассы. Он вынес из кассы более 370 тысяч рублей, тратя их на ставки в букмекерских конторах и другие личные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О пропаже средств заявили представители компании, когда заметили недостачу. Они самостоятельно попытались заставить сотрудника вернуть деньги, но безуспешно. В ходе расследования полицейские проверили документы, записи с камер и выяснили, что работник несколько месяцев забирал деньги после окончания смены.

Задержанный признал вину и полностью возместил ущерб. Теперь уголовное дело передали в суд. Ему грозит наказание по статье о присвоении имущества с использованием служебного положения.