В Самаре менеджер салона связи несколько месяцев выносил деньги из кассы

В Самаре бывшего менеджера салона сотовой связи на Московском шоссе обвиняют в краже денег из кассы. Он вынес из кассы более 370 тысяч рублей, тратя их на ставки в букмекерских конторах и другие личные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.