Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Уссурийске

Наконец, ещё один инцидент с пассажирским автобусом произошёл в Дальнереченске, где 6 февраля водитель, перевозивший пассажиров по маршруту № 8/4, совершил съезд в кювет на улице Первомайской, чтобы уйти от лобового столкновения с грузовиком КамАЗ на очень узкой дороге. Информацию о ДТП обнародовали в социальных сетях горожане, которые давно пытаются добиться у местной администрации привести этот участок дороги в нормативное состояние (расширить проезжую часть). Публикации попали в поле зрения прокуратуры, которая разбирается с нестандартной дорогой. Но достанется не только ответственным за проезжую часть чиновникам, но и водителю, который не стал обращаться в ГАИ для регистрации ДТП.