Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Уссурийске

Шофёр среагировал оперативно: заметив дым, высадил пассажиров на остановке, вышел из автобуса и осмотрел его, нашёл источник возгорания в предпусковом подогревателе и потушил его самостоятельно.
Пострадавших в ходе инцидента нет, и на функционировании муниципального пассажирского маршрута он не сказался, так как повреждённый автобус заменили резервным. Тем не менее Уссурийская городская прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Накануне серьёзное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Чугуевском округе на дороге Уборка — Самарка — Ариадное. Автобус ударило прицепом лесовоза, который занесло на повороте. Изначально сообщалось о 14 пострадавших, потом появилась информация, что в Чугуевскую центральную районную больницу для осмотра медиками доставили 15 человек (всего в салоне находилось 20 человек). Четырёх пострадавших госпитализировали, одного из пациентов в крайне тяжёлом состоянии перевели в Арсеньевскую городскую больницу. Остальным назначено амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), о ходе и результатах расследования будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
9 февраля вылетел в кювет автобус, следовавший по маршруту № 511 Спасск-Дальний — Лесозаводск. На автодороге Лесное — Лесозаводск — Тихменево водитель 1981 года рождения не справился с управлением. Пострадавших нет — автобус возвращался в Спасск-Дальний без пассажиров. Состояние автобуса после ДТП Госавтоинспекция оценила как «материальный ущерб автотранспортному предприятию не причинен».
Наконец, ещё один инцидент с пассажирским автобусом произошёл в Дальнереченске, где 6 февраля водитель, перевозивший пассажиров по маршруту № 8/4, совершил съезд в кювет на улице Первомайской, чтобы уйти от лобового столкновения с грузовиком КамАЗ на очень узкой дороге. Информацию о ДТП обнародовали в социальных сетях горожане, которые давно пытаются добиться у местной администрации привести этот участок дороги в нормативное состояние (расширить проезжую часть). Публикации попали в поле зрения прокуратуры, которая разбирается с нестандартной дорогой. Но достанется не только ответственным за проезжую часть чиновникам, но и водителю, который не стал обращаться в ГАИ для регистрации ДТП.