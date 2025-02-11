В Уфе стало известно состояние сбитого на остановке мальчика

Напомним, инцидент произошел на остановке «Госцирк». 50-летний водитель за рулем «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в стоящий на остановке автобус «НефАЗ». От удара легковушку выкинуло на остановку, где она сбила ребенка и протаранила остановочный павильон.