Напомним, инцидент произошел на остановке «Госцирк». 50-летний водитель за рулем «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в стоящий на остановке автобус «НефАЗ». От удара легковушку выкинуло на остановку, где она сбила ребенка и протаранила остановочный павильон.
В Уфе стало известно состояние сбитого на остановке мальчика
11-летний мальчик, которого пьяный водитель сбил на остановке, пошел на поправку. Уже к концу этой недели его должны выписать из больницы № 17, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в минздраве Башкирии.