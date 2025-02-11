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В Уфе стало известно состояние сбитого на остановке мальчика

11-летний мальчик, которого пьяный водитель сбил на остановке, пошел на поправку. Уже к концу этой недели его должны выписать из больницы № 17, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в минздраве Башкирии.

Источник: ГАИ Уфы

Напомним, инцидент произошел на остановке «Госцирк». 50-летний водитель за рулем «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в стоящий на остановке автобус «НефАЗ». От удара легковушку выкинуло на остановку, где она сбила ребенка и протаранила остановочный павильон.