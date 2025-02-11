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ГПК сказал о задержании двоих белорусов с метеозондами на границе с Литвой

Пограничники задержали двоих граждан Беларуси с метеозондами и баллонами на границе с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

ГПК сказал о задержании двоих белорусов с метеозондами на границе с Литвой. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«Нарушители с газовыми баллонами и метеозондами задержаны в приграничье с Литвой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ночью 7 февраля 2025 года сморгонскими пограничниками по оперативным данным были задержаны двое граждан Беларуси. Говорится, что мужчины ехали на легковом автомобиле вблизи населенного пункта Викторишки Островецкого района. В ведомстве обратили внимание, что в полуприцепе авто фигуранты перевозили оборудование, которое намеревались использовать для противоправной деятельности.

«В автомобиле и возле дома одного из нарушителей военнослужащие обнаружили 32 баллона с гелием, 6 метеозондов, 13 GPS-трекеров», — уточнили в Пограничном комитете.

Сообщается, что обнаруженные предметы, а также автомобиль были изъяты и доставлены в Сморгонскую пограничную группу. По указанному факту проводится разбирательство.

Тем временем МВД Латвии призвало латвийцев не посещать Беларусь из-за риска закрытия границ.

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