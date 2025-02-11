ГПК сказал о задержании двоих белорусов с метеозондами на границе с Литвой

Отмечается, что ночью 7 февраля 2025 года сморгонскими пограничниками по оперативным данным были задержаны двое граждан Беларуси. Говорится, что мужчины ехали на легковом автомобиле вблизи населенного пункта Викторишки Островецкого района. В ведомстве обратили внимание, что в полуприцепе авто фигуранты перевозили оборудование, которое намеревались использовать для противоправной деятельности.