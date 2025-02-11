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Двое студентов подожгли релейный шкаф на ж/д путях в Усть-Куте

Подростков задержали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте 8 февраля 2025 двое студентов первого курса подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Как сообщила КП-Иркутск Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, подростков задержали, скорее всего их заключат под стражу. Сейчас за подобные преступления в СИЗО-1 Иркутска содержится еще пятеро несовершеннолетних обвиняемых.

— Мы сталкиваемся с тревожной тенденцией — вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. Эти деяния угрожают безопасности и разрушению социальным и стратегически значимым инфраструктурным объектам, — отметила Уполномоченный по правам ребенка.

Со слов Татьяны Афанасьевой, с подростками в сети связывают участники террористических организаций. Предлагают выполнить определенные задания за денежное вознаграждение. Однако совершение подобного преступления может обернуться реальным сроком — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 68 нарушений нашли в магазинах-дискаунтерах в Иркутской области.