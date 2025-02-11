Двое студентов подожгли релейный шкаф на ж/д путях в Усть-Куте

В Усть-Куте 8 февраля 2025 двое студентов первого курса подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Как сообщила КП-Иркутск Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, подростков задержали, скорее всего их заключат под стражу. Сейчас за подобные преступления в СИЗО-1 Иркутска содержится еще пятеро несовершеннолетних обвиняемых.