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В Златоусте при пожаре на 100 «квадратов» чуть не сгорели дома соседей

Вместе с двухэтажным строением загорелись и надворные постройки.

В Златоусте пожарные потушили пожар в двухэтажном жилом доме по улице Мичурина. Также вспыхнули и надворные постройки. Пламя распространилось на площади 100 «квадратов» и могло перекинуться на соседние дома, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

При пожаре никто не пострадал. Хозяева эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы потушили огонь, отстояли дом и отбили угрозу. Для тушения понадобились 25 человек и шесть машин. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

пожары
МЧС