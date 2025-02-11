В Златоусте при пожаре на 100 «квадратов» чуть не сгорели дома соседей

В Златоусте пожарные потушили пожар в двухэтажном жилом доме по улице Мичурина. Также вспыхнули и надворные постройки. Пламя распространилось на площади 100 «квадратов» и могло перекинуться на соседние дома, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
При пожаре никто не пострадал. Хозяева эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы потушили огонь, отстояли дом и отбили угрозу. Для тушения понадобились 25 человек и шесть машин. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.